사진=유튜브 '신여성'

'신여성' 조혜련이 SNS 팔로워 손절 이유를 밝혔다.23일 이경실, 조혜련이 함께한 유튜브 웹예능 '신여성'에는 '손절당하는 데는 다 이유가 있더라'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 조혜련은 이 자리에 손절하고 싶었던 사람이 있냐'는 질문에 "있다. (현작가) 지승X다. '세바퀴' 작가였다"고 실명 공개해 저격했다.작가에게 이경실과 함께하는 프로그램을 제안받았다는 조혜련은 "나는 지금 상황이 안 되니까 너무 그렇게 닦달하지 말라고 했더니, PD랑 연극까지 보러 왔더라"고 폭로했다.조혜련은 "그때까지도 마음 정리가 안 됐다. 왜냐하면 미선 언니랑 세 명이서 계획된 게 있었으니까"라고 이유를 밝혔다. 알고 보니 이경실, 박미선과 다른 곳에서 프로그램을 하려고 했던 것. 하지만, 박미선이 건강상 이유로 활동을 중단하며 무산된 것으로 보인다.집요한 작가를 손절하려고 고려했던 조혜련은 "정말 '신여성' 하기를 잘한 것 같다"면서도 박미선을 향한 그리움을 드러냈다.조혜련은 최근 인스타그램 팔로워 손절하고 있다고 밝히며 "DM으로 자꾸 돈을 꿔달라고 하더라. 팬심을 드러낸 후에 '그런데' 이후 돈 얘기를 한다. 적은 돈도 아니고 몇천만원, 몇백만원을 요구한다. 하루에 몇 명씩 그런 메시지를 보내는데, 사실 처음에는 조금 도와줬다. 너무 잦아서 내가 빌려야 할 판"이라고 토로했다.또 조혜련은 "너무 쉽게 돈 얘기 하는 사람은 손절한다. '돈 빌려달라 언제까지 주겠다'고 해놓고 어기는 사람. 이게 쌓이면 사람에 대한 신뢰가 깨진다"고 말했다. 이경실은 "인간관계에서 신용이 없는 사람은 아닌 거"라며 "나도 돈 못 돌려받은 거 많다. 모으면 건물 샀을 것"라고 이야기했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr