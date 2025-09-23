사진=김혜수 SNS

배우 김혜수가 자신도 몰랐던 신체 비밀을 지인 통해 알게 됐다.김혜수는 23일 자신의 인스타그램 스토리에 "배에 있어야 할 '王' 자가 등에 있을 줄이야"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 김혜수가 지인과 함께 운동에 한창인 모습. 이때 날개뼈를 좁히는 자세를 취하는 과정에서 등 근육이 보였고, 지인은 "진짜다!"라며 선명한 왕(王) 자에 놀란 듯한 반응을 보였다.한편 김혜수는 지난 1월 공개된 디즈니+ '트리거'에 출연했었다. '트리거'는 검찰, 경찰도 해결하지 못한 사건들을 추적하는 탐사보도 프로그램 '트리거'의 정의로운 팀장 오소룡과 사회성 제로인 낙하산 PD 한도의 사활을 건 생존 취재기를 그린 작품이다. 김혜수는 내년 tvN 드라마 '두 번째 시그널'로 시청자들과 만날 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr