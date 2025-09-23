[사진 제공 : 제이지스타]

그룹 코요태가 전국투어 ‘코요태스티벌’ 열기를 울산에서 이어간다.23일 오후 8시부터 ‘2025 코요태스티벌 전국투어 : 흥’(이하 ‘2025 코요태스티벌’) 울산 공연 티켓이 예매처 티켓링크를 통해 오픈된다. 이번 울산 공연은 오는 11월 15일 오후 6시 울산 KBS홀에서 개최된다.대구에서 ‘2025 코요태스티벌’의 시작을 알린 코요태는 지난 20일과 21일 서울에서 콘서트를 성황리에 마무리했다. ‘흥’이 주제인 만큼, 코요태는 공연 시작부터 끝까지 흥 넘치는 무대를 선보였다. 깜짝 게스트 디바, 조성모까지 등장한 것은 물론, 앵콜 무대를 통해 90년대 명곡을 리믹스한 무대까지 선사했다.대구에 이어 서울까지 ‘흥’으로 가득 채운 코요태는 이러한 분위기를 울산으로 잇겠다는 각오다. 코요태는 울산에 이어 11월 29일 부산, 12월 27일 창원에서 ‘2025 코요태스티벌’ 여정을 이어갈 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr