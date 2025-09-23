아이들 우기/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공 = 큐브 엔터테인먼트

그룹 i-dle (아이들) 우기(YUQI)가 첫 싱글로 의미 있는 성과를 거뒀다.23일 국내 최대 음반 판매량 집계 사이트인 한터차트에 따르면 우기의 첫 싱글 'Motivation'(모티베이션)은 초동(발매일 기준 일주일 동안 음반 판매량) 414,547장을 달성했다. 이와 함께 우기는 9월 3주 음반차트에서 1위에 오르며 솔로 가수로서도 존재감을 증명했다.우기는 지난해 발매한 미니 1집 'YUQ1'가 하프 밀리언셀러에 오른 데 이어 첫 싱글도 높은 초동 판매 수치를 기록하며 글로벌 팬덤의 두터운 지지를 다시 한번 실감하게 했다.'Motivation'은 음반 차트뿐만 아니라 음원 차트에서도 두각을 드러냈다. 'Motivation'은 공개 직후 중국 최대 음원 QQ뮤직과 쿠거우뮤직에서 디지털앨범 베스트셀러 일간 차트 1위를 나란히 차지했고, 타이틀곡 'M.O.'는 국내 음원사이트 벅스 실시간 차트 1위에 등극하며 국내외 음악차트를 휩쓸었다.지난 16일 발매된 우기의 첫 싱글 'Motivation'은 타이틀곡 'M.O.'을 비롯해 '아프다'와 '아프다'의 중국어 버전 '还痛吗'(하이통마)까지 총 3개의 자작곡이 수록된 앨범이다. 우기는 전곡을 직접 작사, 작곡해 힙합부터 록까지 다양한 장르를 소화하며 음악적 스펙트럼을 넓혔다.우기는 아시아 7개 도시에서 'Motivation' 발매 기념 팝업 'YUQI 1st Single [Motivation] POP-UP'를 통해 글로벌 팬들을 만나고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr