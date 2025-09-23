[사진 = 사람엔터테인먼트]

[사진 = 사람엔터테인먼트]

[사진 = 사람엔터테인먼트]

배우로 데뷔한 유아가 부산국제영화제를 찾았다.영화 ‘프로젝트 Y’로 데뷔한 유아가 제30회 부산국제영화제에서 뜻깊은 시간을 보냈다. ‘프로젝트 Y’는 가진 것이라고는 서로뿐이었던 미선(한소희 분)과 도경(전종서 분)이 밑바닥 현실에서 벗어나기 위해 숨겨진 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’는 부산국제영화제 ‘한국 영화의 오늘-스페셜 프리미어’ 섹션에 공식 초청되어 일찍이 화제작으로 이목을 집중시켰다. 더불어 예매 오픈과 동시에 모든 상영 회차가 전석 매진을 기록했다.유아는 이환 감독, 한소희, 전종서 등과 함께 부산국제영화제 개막식과 오픈 토크, GV에 참석하여 자리를 빛냈다. 오픈 토크에서 유아는 “’하경’이라는 역할이 기존의 나를 기억해 주시는 분들에게 조금은 신선한 배신감을 드릴 수 있을 것 같다는 생각과, 배우로서 좋은 시작점이 될 수 있겠다는 확신이 들었다"라며 자신감을 내비쳤다.실제로 ‘프로젝트 Y’에서 유아는 전개에 주요 역할을 하는 캐릭터로 활약, 첫 작품이라는 것이 믿어지지 않는 자연스러움과 노련함으로 눈길을 끌었다는 후문이다.또한 “많은 분들에게 충격을 드리고 싶은 게 나의 작은 목표이고, 여러분들에게 배우 유아로 각인될 수 있는 작품과 시간이 되길 간절히 바라는 바”라며 배우로서의 포부도 밝혔다. 이후 GV에서는 “정말 좋은 배우분들과 제작자분, 스태프분들과 함께했는데 그 자체로도 나한테 너무 행복한 시간이었다. 관객분들이 보는 내내 영화에 몰입하고 집중해서 봐주시는 모습을 보니 너무 감사했다”라며 ‘프로젝트 Y’와 관객들을 향한 감사의 인사도 잊지 않았다.한편, 유아의 첫 작품 ‘프로젝트 Y’는 하반기 국내 개봉 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr