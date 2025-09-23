텐아시아 DB

배우 조재윤이 ‘폭군의 셰프’ 준비 비하인드 스토리를 밝힌다.오는 24일 방송되는 TV CHOSUN 예능 ‘내 멋대로-과몰입클럽’(이하 ‘내 멋대로’) 4회에서는 출연 작품만 100편이 넘는 명품 배우 조재윤의 과몰입 일상이 펼쳐진다. 현재 인기리에 방송 중인 tvN 드라마 ‘폭군의 셰프’에서 활약 중인 그는 작품 관련 뒷이야기를 최초로 밝힐 예정이다.현재 ‘폭군의 셰프’에서 명나라 숙수 당백룡으로 분한 조재윤의 등장에 스튜디오가 들썩인다. 그는 “중국어, 요리, 무술까지 연습할 게 많아서 두 달 연습에, 한 달 반 촬영까지 총 3개월 반 정도를 이 드라마에만 올인했다”고 밝혔다.특히 그의 중국어 과몰입 노트가 모두의 시선을 사로잡는다. 빼곡하게 중국어 대사를 직접 쓰고 외운 흔적에서 남다른 노력이 엿보인다. 이를 보던 채정안이 “그럼 출연료를 더 많이 받는 거냐”라고 묻자, 그는 “특별 출연이라 출연료는 깎였다”라고 너스레를 떨었다.또한 한식조리기능사 자격증을 보유한 그는 드라마 속 요리 장면을 대역 없이 직접 소화했다고 밝혀 감탄을 더한다. 이날 방송에서는 조재윤의 실제 요리 실력까지 공개될 예정이다.한편, ‘폭군의 셰프’에 과몰입했던 조재윤의 3개월 반을 직접 들어볼 수 있는 TV CHOSUN ‘내 멋대로-과몰입클럽’은 오는 24일 밤 10시 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr