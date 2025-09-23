사진=매니지먼트 시선

배우 차청화가 '금쪽같은 내 스타'와 함께한 소감을 밝혔다.23일 소속사 매니지먼트 시선 측은 지니 TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타'에서 봉청자(엄정화 분)의 든든한 오른팔이자 메이크업 숍 원장 '민태숙' 역을 맡은 차청화의 종영 소감을 공개했다.차청화는 소속사를 통해 "벌써 '금쪽같은 내 스타'가 막을 내리다니 믿기지 않습니다"라며 아쉬운 마음을 전했다. 이어 그는 "함께 울고 웃으며 현장을 지켜 주신 모든 배우님, 늘 화통하게 현장을 이끌어 주신 감독님, 좋은 작품을 써 주신 작가님 그리고 끝까지 땀 흘려 주신 모든 스태프분께 진심으로 감사드립니다"라며 작품을 함께한 이들에 대한 애정을 고스란히 드러냈다.또한 차청화는 "무엇 보다 함께해 주신 시청자분들이 있으셨기에 태숙이도 세라 언니의 재기를 도울 수 있었습니다. 감사한 마음을 듬뿍 담아 태숙이가 여러분의 메일이 행복으로 반짝이길 바랍니다. 우리는 또 만나는 그날까지 모두 건강하세요. 시청해 주셔서 감사합니다!"라며 시청자를 향한 진심 어린 끝인사를 건넸다.차청화는 '금쪽같은 내 스타'에서 친근하면서도 유쾌한 '민태숙'으로 분해 생동감 넘치는 연기를 펼쳤다. 그는 극 중 다양한 인물들과 찰떡 케미스트리로 쫄깃한 재미를 선사했을 뿐만 아니라 특유의 생활 연기와 능청스러운 입담으로 활력을 더했다고. 이에 감칠맛 나는 연기로 시청자들을 사로잡은 차청화가 앞으로 보여줄 행보에 궁금증이 커진다.'금쪽같은 내 스타'는 오늘(23일, 화) 밤 10시 마지막 회가 방송된다이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr