데프콘, 돌싱남 ♥플러팅에 "무조건 감긴다"…청산유수 화법에 혹했다('나는솔로')

'나는 SOLO'(나는 솔로) 28기 영수가 '탕평책 데이트'를 이어간다. MC 데프콘은 28기 영수의 플러팅 방식에 감탄을 표한다.24일 밤 10시 30분 방송하는 ENA와 SBS Plus의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO' 28기 돌싱 특집에서는 28기 영수와 영숙-영자-정숙의 '3:1 데이트' 후반전이 공개된다.앞서 28기 영수는 자신을 선택해준 영숙-영자-정숙에게 관심도 질문도 고루 나눈 '3:1 데이트'를 했던 터. 이날도 그는 '1:1 대화'에 들어가, 세 명의 솔로녀에게 균등하게 호감을 표시한다. 한 솔로녀에게 "여기 온 지 이틀 됐으니 이야기를 더 나누고 싶다"고 살갑게 말하는가 하면, '양육자'에 대한 부담이 있냐는 질문에 대해서도 "함께하고 싶다면 자녀가 몇이든 상관없다. 가족이라는 건 꼭 피로 연결된 필요가 없이 울타리로 엮어지는 것"이라고 답해 감동을 선사하는 것. 나아가 그는 또 다른 솔로녀에게 "제가 얘기한 것 중에 거짓말 같은 게 있다면 저를 안 믿으시면 된다"고 진정성을 강하게 어필한다. 영수의 청산유수 화법에 MC 데프콘은 "이건 여자들이 무조건 감긴다. 비행기 좌석으로 따지면 비즈니스석이다. 안락함이 있네~"라고 극찬한다.하지만 솔로녀들은 "생각보다 잘 맞는다"고 영수에게 호감을 느끼면서도 영수만의 '다 좋다' 화법에 경각심을 보인다. 한 솔로녀는 "얘기할수록 가식적인 부분이 있는 게 아닐까 하는 의심이 든다"고 털어놓는다. 다른 솔로녀 역시 "현실 감각이 안 따라주는 답변이 있었다", "너무 두루뭉술하다"라고 꼬집는다. 과연 영수의 '탕평책 데이트'가 성공적으로 끝날지, 아니면 실패로 돌아갈지 '3:1 데이트'의 결과에 관심이 쏠린다.영수와 영숙-영자-정숙의 '3:1 데이트' 후반전은 24일(수) 밤 10시 30분 ENA와 SBS Plus에서 방송하는 '나는 SOLO'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr