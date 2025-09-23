사진=SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'

배우 임수향이 김영광 부부와의 특별한 인연으로 '동상이몽2'에 출연했다.지난 22일 방송된 SBS 예능 프로그램 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 전 축구 국가대표 골키퍼 김영광과 아내 김은지 부부의 일상이 처음으로 공개됐다. 이날 방송에는 데뷔 16년 차 배우 임수향이 스페셜 MC로 함께했다.서장훈은 결혼 경험이 없는 임수향의 출연을 두고 "결혼도 안 했는데 어떻게 나오게 된 거냐"고 의아해했다. 이에 임수향은 "영광 오빠네 부부와 아주 친하다. 아내 언니랑은 고등학교 때부터 알고 지냈다. 집에도 자주 놀러 가고, 자주 만난다"고 설명했다. 이어 "저도 결혼을 안 해서 해 드릴 말이 있을까 싶었는데, 오히려 이 부부에 대해서는 할 얘기가 많다. 오늘은 언니가 자리에 없으니까 언니를 대신해 목소리를 내려고 나왔다"고 전했다.김영광 역시 "임수향이 집에 자주 온다. 우리와 자주 만나는 사이다"라며 남다른 친분을 드러냈다. 임수향은 "새 작품이나 홍보할 것도 전혀 없다. 정말 언니와 오빠를 응원하러 순수하게 나온 것"이라고 덧붙였다. 이에 서장훈은 "진짜 지원사격으로 나왔다는 거냐"며 놀라워했고, 스튜디오에는 훈훈한 분위기가 감돌았다.이날 방송에서는 김영광 아내 김은지가 대표 원장으로 운영하는 청담동 피부과도 잠시 소개됐다. 명품 매장들이 즐비한 거리에 위치한 병원 규모에 서장훈은 "저 정도 크기면 월세가 어마어마할 것 같다"고 감탄했다. 김구라는 "럭셔리한 느낌이 강하다"고 평가했고, 김영광은 "아내는 지성과 미모를 모두 갖춘 사람이다. 산다라박과 예원을 닮았다"고 자랑을 이어갔다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr