사진제공=지니TV

배우 전여빈이 싱글대디로 분한 배우 진영의 마음을 강하게 밀어낸다.오는 29일 방송되는 지니 TV 오리지널 드라마 '착한 여자 부세미'측이 스페셜 포스터를 공개했다. 공개된 포스터에는 NO 로맨스 인생을 선언한 김영란(전여빈 분)과 싱글대디 전동민(진영 분)의 모습이 담겨있다.'착한 여자 부세미'는 인생 리셋까지 카운트다운 3개월, 한 방을 꿈꾸며 시한부 재벌 회장과 계약 결혼을 감행한 흙수저 여자 경호원이 막대한 유산을 노리는 이들을 피해 3개월간 신분을 바꾸고 살아남아야 하는 범죄 로맨스 드라마다.극 중 김영란은 막대한 유산과 복수를 함께 상속받아 3개월간 유치원 선생님 부세미라는 가짜 신분으로 무창마을에 살게 된 인물. 누구에게도 진짜 정체를 들켜서는 안 되는 김영란 앞에 아무도 믿지 않는 전동민이 나타나면서 새로운 긴장감이 맴돌기 시작한다.스페셜 포스터 속에는 서로에게 바짝 붙어 선 김영란과 전동민의 모습이 담겨 눈길을 끈다. 다부진 손으로 김영란의 등을 감싸 가까이 다가가려는 듯한 전동민과 그런 그를 막아내는 김영란의 손이 미묘한 분위기를 형성하고 있다.특히 '내 인생에 로맨스는 없어요'라는 문구가 더해져 김영란과 전동민의 관계를 더욱 주목하게 만든다. 바짝 메마른 삶을 살아왔던 김영란이 자신을 경계하면서도 다가오는 전동민의 직진에 어떤 반응을 보일지 궁금증을 자아낸다.'착한 여자 부세미'는 29일 오후 10시 채널 ENA에서 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr