코미디언 김학래, 임미숙 부부의 아들 김동영이 증권가 맞선녀 예은 씨와 결별했다고 밝혔다.지난 22일 방송된 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 김동영이 부모님에게 이별 소식을 전하는 모습이 그려졌다. 앞서 그는 지난 5월 맞선을 통해 예은 씨와 인연을 맺은 뒤, 7월에는 부모님의 결혼기념일 파티에 함께 참석하기도 했다.이날 김동영은 '조선의 사랑꾼' 제작진에게 도움을 요청했다. 김동영은 "김예은이랑 7월 파티 이후로도 만났고 관계적인 부분에 있어서 이야기를 했다. 그 부분에 있어서도 서로의 생각 차이가 좀 있었다. 마지막으로 만나서 관계를 정리했다"고 털어놨다.제작진이 "그러면 끝난 거냐. 연락 안 하냐"고 묻자 김동영은 "그렇다. 이제는 연락 안 한다. 정리하고도 많은 생각을 했던 것 같다"고 답했다. 그는 "우리 부모님은 아직 헤어진 걸 모른다. 아직 이야기 못 했다. 부모님한테 어떻게 이야기해야 할지 모르겠다. 너무 실망할 것 같다"고 덧붙였다.이후 본가를 찾은 김동영은 부모님께 이별 사실을 털어놨다. 그는 "예은이와 끝났다. 의견 차이와 성격 차이가 있었다. 서로 잘 마무리했다. 일반 회사원인 예은이가 방송 노출에 부담을 느꼈다. 서로 응원하기로 했다"라며 말문을 열었다.아들의 말을 들은 임미숙은 "충격이다. 다 잘 되는 줄 알았다"며 아쉬움을 감추지 못했다. 김학래 역시 "너와 예은의 만남이 우리에겐 활력이었는데…"라며 한숨을 내쉬었다. 슬퍼하는 부모님의 모습에 김동영은 "내 성격에 문제가 있는 것 같다"라며 자책해 안타까움을 자아냈다.김학래는 "만난 횟수도 적고 급하게 생각한 건 아니냐"라고 물었다. 임미숙도 "1년은 만나봐야 하는 거 아니냐. 네가 적극적으로 안 해서 그런 거 아니냐"고 덧붙였다. 그러나 김동영은 이미 끝난 관계임을 재차 설명했다.분위기를 전환을 위해 임미숙은 아들에게 머리를 자르자고 제안했다. 김동영은 미용실로 향하며 "마음은 정리됐다. 부모님이 더 상처받지 않으시길 바란다"고 말했다. 긴 머리카락을 자르며 장발에서 벗어난 김동영은 "결혼 생각이 없었는데 지금은 마음이 많이 열렸다. 꼭 결혼이라는 소식을 전하고 싶다"라며 웃어 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr