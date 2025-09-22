이연복, 드디어 중식 뷔페 오픈했다…5성급 호텔 총괄 셰프와 콜라보 "역대급" ('푹다행')

사진=텐아시아DB

이연복이 야심 차게 준비한 무인도 중식 뷔페가 위기에 처한다.22일 방송되는 MBC 예능 ‘푹 쉬면 다행이야’(이하 ‘푹다행’) 66회에서는 중식대가 이연복이 특급 제자들과 함께 무인도 중식 뷔페에 도전하는 모습이 그려진다. 배우 문정희, 신화 이민우, 5성급 호텔 총괄 셰프 신종철, 전(前) 야구 선수 유희관이 함께하며, 스튜디오에서는 ‘안CEO’ 안정환, 붐, 남보라, 정호영 셰프가 이들의 무인도 레스토랑 운영기를 지켜본다.이날 이연복은 ‘무인도 중식 뷔페’라는 새로운 도전에 나선다. 손님들이 원하는 요리를 마음껏 떠먹을 수 있도록, 다채로운 메뉴를 한 번에 완성해야 하는 만큼 다들 요리에 집중한다. 이연복의 특급 제자들이 보조로 함께하는 만큼 호흡도 척척 맞는다. 특히 ‘뷔페의 신’인 5성급 호텔 총괄 셰프 신종철과 이연복의 역대급 콜라보는 모두의 입을 쩍 벌어지게 만든다.메뉴 구성도 감탄을 자아낸다. 중식 대표 메뉴를 무인도 식재료로 재해석한 한 요리는 “세상에서 제일 비싼 ○○○○일 것”이라는 평가까지 이끌어낸다. 또 다른 요리에는 “전 세계 어느 뷔페에 가도 없는 요리”라며 찬사가 쏟아진다. 무인도에서 세상에 없는 새로운 요리를 탄생시켰던 이연복이 중식 뷔페는 어떤 요리로 채웠을지 궁금해진다.그래도 뷔페는 결코 쉽지 않은 도전이었다. 손님들이 도착했음에도 요리의 절반도 완성되지 않은 상황이 벌어진 것. 과연 이연복은 위기를 극복하고 무인도 중식 뷔페를 완성할 수 있을지 주목된다.‘푹다행’ 사상 최초의 무인도 중식 뷔페 도전 결과는 이날 오후 9시 방송되는 ‘푹 쉬면 다행이야’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr