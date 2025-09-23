/사진 = 샤넬

가수 지드래곤이 명품 브랜드 샤넬의 본고장 프랑스에서 매력을 뽐냈다.지난 20일(현지시각) 지드래곤은 프랑스 파리 라 데팡스 아레나(La Défense Arena)에서 열린 2025 월드투어 'Übermensch'(위버멘쉬) 콘서트에서 샤넬의 커스텀 의상을 착용해 글로벌 팬들의 이목을 집중시켰다.이날 지드래곤은 블랙 크리스탈 자수 브레이드 장식이 더해진 오프 화이트 컬러의 울 팬츠 수트에 크림슨 컬러의 실크 크레이프 셔츠를 매치하며 한층 강렬하고 세련된 무드를 연출했다. 샤넬 하우스만의 정교한 테일러링과 지드래곤 특유의 카리스마가 어우러졌다는 평가다.특히, 크리스탈로 장식된 펠트 모자를 더해 지드래곤만의 아이코닉한 스타일을 완성했다. 기존의 클래식한 샤넬 코드에 아티스트의 실험적이고 자유로운 감각이 결합됐다는 이야기가 나온다.지드래곤은 지난 수년간 샤넬의 엠배서더로 활동하며 글로벌 럭셔리 패션 신에서 독보적인 입지를 구축해왔다. 파리, 서울, 도쿄 등 세계 주요 도시에서 열린 샤넬 쇼와 캠페인에서 꾸준히 화제를 모았다.한편, 지드래곤은 한국을 시작으로 도쿄, 불라칸, 오사카, 마카오, 시드니, 멜버른, 타이베이, 쿠알라룸푸르, 자카르타, 홍콩까지 아시아 태평양 공연에 이어 뉴어크, 라스베이거스, 로스앤젤레스, 파리 등 미국 공연을 성료하며 인기를 과시하고 있다. 이어 11월 타이베이와 하노이에서 추가 공연을 진행하며, 추후 일정이 공개될 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr