사진=ENA

서현우가 전여빈과 네 번째 작품을 함께 하게 됐다며 만족스러운 마음을 내비쳤다. 두 사람은 인생 리셋 프로젝트에 한배를 탄 경호원 김영란(전여빈 분)과 변호사 이돈(서현우 분)으로 특별한 케미스트리를 예고했다.22일 서울 영등포구 CGV 영등포에서 지니 TV 오리지널 드라마 '착한 여자 부세미' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 전여빈·진영·서현우·장윤주·주현영과 박유영 감독이 참석했다.'착한 여자 부세미'는 한 방을 꿈꾸며 시한부 재벌 회장과 계약 결혼을 감행한 흙수저 여자 경호원이 막대한 유산을 노리는 이들을 피해 3개월간 신분을 바꾸고 살아남아야 하는 범죄 로맨스 드라마다.작품 선택 계기를 묻는 말에 서현우는 "대본을 봤을 때 테마 자체가 재밌었다. 이중생활을 하는 게 흥미로웠다. 전여빈 배우와 전작을 함께 했었고 이번이 네 번째다. '죄 많은 소녀'부터 영화사 대표 역할까지 했지만, 호흡을 나눈 신이 많지 않았다. 이번 대본을 읽으면서는 많은 호흡을 나눌 수 있겠다고 느꼈다. 그게 첫 번째 포인트였다"고 고백했다.이어 그는 "역시 함께 연기하면서 그간 못다 채웠던 연기 열정을 이번에 불태울 수 있어 좋았다"고 미소 지었다. 앞서 전여빈과 서현우는 지난 7월 종영한 SBS 드라마 '우리영화'에 같이 출연했으며, 약 두 달 만에 새 작품으로 다시 시청자들을 만나는 상황이다.서현우는 두 번째 이유로 "문성근 선생님을 처음 뵙기 전 긴장했었다. 연기를 소름 끼치게 하시는 분이시라 선생님을 보필하면서 해야 할 거라 생각했는데, 현장에서 너무 다정다감하게 대해주셔서 정말 감사했다"고 말했다.목표 시청률에 관해 서현우는 "처음엔 7% 정도를 생각했는데, 감독님이 앞서 10%를 말씀하시고 또 '우영우' 얘기도 하셨으니 17% 이상 희망한다"며 너스레를 떨었다.'착한 여자 부세미'는 오는 29일 오후 10시 ENA에서 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr