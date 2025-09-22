사진=정일우 SNS

배우 정일우가 생일 선물을 인증했다.정일우는 22일 자신의 인스타그램 스토리에 "생일 선물 땡큐"라는 짧은 문구와 함께 두 장의 사진들을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 접이식 의자에 착석해 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 정일우는 의자에 '배우 정일우'라고 적혀 있는 뒷면을 집중 조명해 기쁜 마음을 간접적으로 드러냈다.한편 정일우는 현재 KBS2 주말드라마 '화려한 날들'에 출연 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr