제공=EDAM엔터테인먼트

아이유(IU)의 팝업스토어 ‘Found at Eight’이 성황리에 마무리됐다.아이유의 팝업스토어가 지난 10일부터 21일까지 더현대 서울 5층 에픽서울에서 운영됐다. '오래도록 마음에 머무는 반짝이는 이야기'를 유애나에게 전하고자 기획된 이번 행사는 무료 사전 예약제로 진행돼 전 회차 매진을 기록하며 막을 올렸다. 아이유의 음악과 사진, 가사, 그리고 팬클럽 8기 캐릭터 ‘에일이언’을 모티브로 한 전시와 MD가 어우러져 특별한 경험을 선사했다.공간은 다채로운 테마로 꾸며졌다. ‘메인 포토존’에는 ‘에일이언’ 조형물과 숫자 8을 형상화한 망원경 오브제가 설치돼 애니메이션을 감상할 수 있었고, ‘우리의 세계 존’은 아이유와 유애나의 연결을 우주적 감각으로 풀어냈다. 또한 역대 앨범 커버와 관련 소품들이 전시된 ‘인피니티 서재 존’, 지난해 콘서트에서 사용한 기타와 손글씨 가사가 은하수처럼 펼쳐진 ‘바이, 썸머 존’ 등은 팬들에게 뜻깊은 시간을 선물했다.특히 데뷔 17주년을 맞은 지난 18일부터는 특별 전시가 추가됐다. 메인 포토존에는 ‘17’을 상징하는 풍선과 장식들이 설치됐고, ‘인피니티 서재 존’에는 리메이크 앨범 ‘꽃갈피 셋’ 촬영 당시 촬영한 폴라로이드 사진이 새롭게 공개돼 팬들에게 깊은 감동을 안겼다.입장 시 제공된 아이유와의 교환 편지지에 적힌 질문의 답을 각 공간 속에서 찾아내 완성해가는 이벤트도 관람의 즐거움을 더했다. 마지막 ‘Love Poem 존’에서는 아이유의 편지에 답장을 남길 수 있는 체험 공간도 마련됐다. 다양한 MD를 현장에서 직접 보고 구매할 수 있는 공간도 마련돼 관람객들의 큰 호응을 얻었다.현장 곳곳에서는 실제 아이유의 목소리로, 유애나에게 전하고 싶은 이야기와 함께 “행복한 하루 되세요! 와주셔서 고맙습니다”라는 따뜻한 인사가 흘러나왔다. 지난 20일 공식 SNS에는 아이유가 직접 팝업스토어 현장에 방문한 사진과 영상이 업로드되며 팬들의 뜨거운 호응을 얻기도 했다.한편, 아이유는 지난 13일과 14일 양일간 팬밋업 ‘2025 IU FAN MEET-UP [Bye, Summer]’를 열고 팬들과 뜻깊은 시간을 보냈다. 최근 데뷔 기념일에도 ‘아이유애나’(아이유+유애나) 이름으로 각종 취약계층에 2억 원을 기부하며 선한 영향력을 펼쳤다.아이유의 신곡 ‘바이, 썸머’는 국내외 차트에서 1위를 차지하며 큰 사랑을 받고 있다. 아이유는 차기작 드라마 ‘21세기 대군부인’ 촬영에 한창이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr