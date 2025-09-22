사진=에스콰이어
배우 추영우가 '에스콰이어'의 커버를 장식했다. 이번 커버는 '에스콰이어' 한국판의 창간 30주년을 기념하는 멀티 커버 프로젝트의 일환으로, 하이엔드 주얼리 브랜드 티파니와의 협업으로 진행됐다.

추영우는 "'에스콰이어'의 30주년 기념호 커버를 장식할 수 있어 영광"이라며, "특히나 애정하는 브랜드인 티파니와 협업을 이어갈 수 있다는 측면에서 즐거운 마음으로 임했다"고 밝혔다.
인터뷰에서 추영우는 "예전에는 자연스러움을 추구했는데 요즘은 어디서든 일부러 농담도 하고, 크게 웃고, 공감하려고 노력한다"고 설명했다. 그는 "‘억지 텐션'이라고 할 수도 있지만, 최근 들어 그 억지 텐션이 고맙고 멋진 일이라고 느끼고 있다는 것. 같은 말을 해도 예쁜 단어를 골라서 하는 그런 다정함을 배우려고 노력하고 있다"고 고백했다.
추영우가 티파니와 함께 멀티 커버를 장식한 '에스콰이어' 30주년 기념호인 2025년 10월호는 9월 22일부터 서점에서 구매할 수 있으며, 에스콰이어 코리아 웹사이트에서도 만나볼 수 있다.

이소정 텐아시아 기자

