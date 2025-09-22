사진제공=TV조선

개그맨 김학래의 아들 김동영이 증권업계 종사자와 핑크빛 기류를 그렸다.22일 방송되는 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 김학래, 임미숙의 아들 김동영이 증권사 재직 중인 소개팅녀 예은과의 관계를 밝힌다.선물을 한가득 들고 들어온 김동영을 사랑꾼 MC들은 반갑게 맞이한다. 황보라는 김동영의 실물에 "비율이 너무 좋다"면서 극찬을 아끼지 않는다. 이어 황보라는 "(예은과) 어떻게 됐는지 너무 궁금하다. 이쯤 되면 결론이 났어야 한다"고 묻는다.김동영이 말을 잇지 못하자 김국진은 "이 정도 시간이면 아주 잘 만난다든지..."라며 질문을 건넨다. 김지민도 "썸 이상이라든지?"라며 질문 공세에 합세하고, 김동영은 제작진에게 도움의 눈길을 보내 웃음을 자아낸다.한편 김동영의 VCR을 확인한 사랑꾼 MC들은 단체로 경악하는 모습을 보인다. 최성국은 "이걸 어떻게 이야기 하나..."라며 한숨을 쉰다. 곧이어 다른 MC들도 걱정 어린 반응을 보내 궁금증을 유발한다.'조선의 사랑꾼'은 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr