'40세' 윤현민, 백진희와 결별 2년 만에 속내 밝혔다…"결혼 안 한 이유 있어" ('미우새')

윤현민(40)이 결혼에 대한 생각을 털어놨다.지난 21일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 윤현민이 신승훈을 찾아가 이복동생의 결혼식 축가 레슨을 받는 모습이 담겼다.이날 윤현민은 신승훈에게 "새벽까지 형 노래를 들었다. 술이 땡겨서 마시다가 형 목소리 직접 듣고 싶어 전화를 드렸다"며 "제 동생의 부탁이어서 축가를 부르게 됐다"고 밝혔다.이어 "아버지가 재혼하시고 생긴 동생이라 저에게 아픈 손가락이다. 8살 어리고 내가 처음 본게 중학교 때 아버지 집에 제사하러 갔다가였다"고 덧붙였다.윤현민의 아버지는 현재 세상을 떠난 상황. 그러나 윤현민은 현재 이복동생을 살뜰히 보살피고 있었다. 그는 "동생이 애틋하다. 저한테는 아기같은 동생이라서 수능 끝나고 용돈도 주고 그랬다"며 "동생이 진짜 잘생겼다. 유승호처럼 생겼다. 아버지 돌아가셨을 때 상주를 형하고 이복동생하고 섰다. 사람들이 이복동생하고 저를 같은 형제로 보더라. 친형은 되게 못생겼다"며 웃었다.윤현민은 이야기 중 결혼에 대한 생각도 털어놨다. 그는 "내가 결혼 안 하는 이유는 그냥 안 하는 거다. 지금이 너무 편하다"고 말했다. 이어 윤현민은 "결혼을 꼭 해야 한다는 압박감보다는, 지금 내 생활이 만족스럽다보니 급하지 않다"고 덧붙였다.윤현민은 2023년 배우 백진희와 7년 간의 공개 열애에 마침표를 찍었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr