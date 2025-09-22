사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

'조선의 사랑꾼' 김학래♥임미숙이 아들 이별 소식에 슬퍼했다.22일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 김학래, 임미숙의 아들 김동영이 소개팅녀 예은과의 관계가 끝났다고 밝혔다.이날 김동영은 제작진에게 연락해 "지난 8월 예은과 서로 생각 차이가 있어서 마지막으로 만나 관계를 정리했다. 이제 연락 안 한다"고 밝혔다.김동영은 지난 5월 증권사 재직 중인 예은과 소개팅을 한 뒤, 6월 애프터 데이트, 7월 부모님 결혼기념일 파티를 함께했다.하지만, 예은은 "아는 동생 그 정도 느낌으로 대하는 것 같다"고 말했고, 김동영은 "호감이 없없다면 나 너 안 만났다"며 관계에 대한 온도차를 보였다.김동영은 "정리 후에도 많은 생각을 했다. 부모님은 헤어진 걸 아직 모르신다. 시청자분들이 거짓말로 생각하실지 모르겠지만, 부모님이 예은이를 정말 좋아했다"면서 헤어짐에 대해 "아쉬운 부분이 있다. 예은이가 너무나 좋은 사람이다. 부모님이 너무 실망하실 것 같다"고 털어놨다.결혼을 상상하던 김학래-임미숙 부부는 김동영의 이별 선언에 충격을 받았다. 김동영은 "서로 성격차가 있었다. 서로 엇박이 많았고, 템포가 잘 안 맞았다. 관계를 정확하게 정리했다"고 밝혔다. 그러면서 "예은이가 공개적인 만남을 부담스러워했다. 회사원이 방송에 노출되는 게 쉽지 않잖아. 서로 응원해 주기로 했다"고 덧붙였다.평소 말이 없던 김학래는 "만남 횟수도 적은데.. 단정 짓지 말자"라며 안타까워했고, 임미숙은 "너가 적극적으로 안 한 거 아니냐"고 지적했다. 김동영은 "나름 적극적으로 했다. 친구들한테도 예은이를 보여줬다"고 말했다.이미숙은 "좋아서 행복했는데 가슴이 아프다. 예은이를 내 딸로 삼고 싶다. 충격이다. 다 잘되는 줄 알았는데"라며 눈물을 보였다. 김학래 또한 "우리는 100% 마음에 들었다. 잠깐이지만, 너와 예은이 만남이 우리한테는 활력소였다"고 이야기했다.진심으로 아쉬워하는 부모님의 모습에 김동영은 "내 성격이 문제인 것 같다. 성격이 못난 것 같다"며 자책했다. 이를 보던 김지민은 "예은 씨가 이 영상을 보면 무슨 생각을 할까?"라고 혼잣말을 했고, 황보라는 "안 보겠지. 끝났는데 뭘 봐"라며 냉정하게 반응해 폭소케 했다.임미숙은 김학래의 아쉬움에 대해 "주식이 안 되어가지고 증권에 관심이 많아서 이런다. 전화하고 싶어서 그런다"고 폭로하며 "진짜 짜증나. 나는 진짜 속상한데"라고 말했다. 김학래는 예은과의 이별이 "일생일대의 큰 실수가 될 수 있다"며 여지를 남기길 바라는 마음을 드러냈다.한편, 이별 후 장발에서 벗어난 김동영은 "원래는 결혼 생각이 없었는데, 지금은 결혼을 해야겠다는 생각이 든다. 이 방송에 나왔으니까 결혼을 여기서 해야겠다"면서 "좋은 소식을 전하고 싶다"는 말로 기대감을 높였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr