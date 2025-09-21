배지현/사진 = 웰스엔터테인먼트

넷플릭스 연애 프로그램 ‘솔로지옥4’를 통해 주목받은 배지연이 웰스엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.웰스엔터테인먼트는 20일 “무한한 잠재력과 가능성을 지닌 배지연과 새로운 시작을 함께하게 되어 매우 기쁘다”며 “앞으로 다양한 분야에서 활약할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.배지연은 ‘솔로지옥4’에서 솔직하고 사랑스러운 매력으로 전 세계 시청자들의 마음을 사로잡았다. 또한 감각적인 패션과 라이프스타일이 화제를 모으며 광고와 화보를 비롯한 다양한 분야에서 러브콜 제안을 받는 등 글로벌 인기를 입증했다.배지연은 소속사를 통해 “새로운 출발점에 설 수 있게 되어 감사하고 설렌다”며 “앞으로 다양한 분야에서 도전하며 성장하는 모습을 보여드리고 싶다. 응원해주시는 많은 분들께 감사드리며 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr