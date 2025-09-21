송승헌/ 사진=텐아시아 DB

배우 송승헌이 모친상을 당했다.21일 송승헌의 모친이 별세했다. 향년 77세.빈소는 삼성서울병원장례식장 17호에 마련됐다. 송승헌은 형, 누나와 함께 슬픔 속에 빈소를 지키고 있다.조문은 이날 정오부터 가능하며, 발인은 오는 23일 오전 9시 30분에 엄수된다.한편, 송승헌이 출연한 지니 TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타'는 종영을 앞두고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr