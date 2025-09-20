사진=유튜브 '꼰대희'

사진=유튜브 '꼰대희'

사진=유튜브 '꼰대희'

사진=유튜브 '꼰대희'

사진=유튜브 '꼰대희'

사진=유튜브 '꼰대희'

'꼰대희' 안영미가 심의를 위협하는 퍼포먼스로 김대희를 경악하게 했다.20일 유튜브 채널 '꼰대희'에는 '[밥묵자] 할리 타고 온 불꽃 카리스마 김꽃두레와 빵에 커피 한잔(feat. 안영미)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 분장하고 등장해 불량 콘셉트로 연기를 펼친 안영미는 "평상시에는 얌전하게 하고 다닌다"고 말했다. 토크쇼에 분장까지 하고 온 후배를 보며 김대희는 "대한민국 개그우먼들 존경한다"고 극찬했고, 안영미는 "광대들이라면 뭐라도 하고 와야지"라며 프로페셜널한 모습을 보였다.안영미는 '밥묵자' 뒤늦은 출연에 대해 "스케줄이 안 맞아서 한 번 거절했더니, 속 더럽게 좁은 김대희 선배님이 이후 섭외를 안 해주더라"고 토로했다.김대희는 안영미 소속사 대표인 송은이에게 직접 전화해 출연 제안을 했다고 밝히며 "송 대표가 '내가 불안해. 거기 가서 어떻게 할지 예측이 안 된다'며 거절했다"고 전했다. 안영미는 "그때 송 대표님이 커트를 해서 연예계 생활을 지금까지 이어갈 수 있는 것"이라며 너스레를 떨었다.김대희는 안영미 출연에 대해 "걱정 많이 했다. 다른 게스트들한테는 마음대로 하라고 하는데, 영미는 마음대로 하지 마라. 우리도 심의가 있다"고 당부했다. 안영미는 바로 일어나 심의에 걸릴만한 춤과 말을 선보여 영상에서 사라지고, 삐처리됐다. 김대희는 "전체 모자이크하라"며 골치 아픈 표정을 지어 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr