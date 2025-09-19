사진=텐아시아DB

방송인 유재석이 '런닝맨'에서 가수 김종국의 결혼식을 언급했다.오는 21일 방송되는 SBS 예능 '런닝맨'에서는 참지 않는 멤버들의 수다 파티가 펼쳐진다. 이날 촬영을 위해 모인 멤버들은 만나자마자 오디오가 쉴 틈이 없었다. 촬영일이 김종국의 결혼 3일 후였기에 멤버들의 후일담이 계속 쏟아졌다.일반인 신분의 예비 신부를 위해 철통 보안 속 식을 거행한 만큼, 직접 사회를 봤던 유재석은 "입장하며 하객들 입단속 시키는 신랑은 처음 봤다"라며 새신랑 김종국을 놀린다. 여기에 김종국을 깜짝 놀라게 한 통 큰 축의금의 주인공과 깜짝 축가의 내막까지 공개돼 본 방송에 대한 궁금증이 증폭된다.이날 방송에는 SBS 신규 음악 오디션 '우리들의 발라드'에 출연하는 배우 차태현이 게스트로 등장한다. 차태현은 김종국의 절친답게 만만치 않은 입담을 뽐내며 웃음을 자아냈다. 이번 레이스는 다시 없을 좋은 날을 맞이해 제작진이 온갖 유난을 떤 '김종국 결혼 축하 파티' 콘셉트로 진행된다.'런닝맨'은 21일 오후 6시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr