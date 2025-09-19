손예진의 맥퀸(McQueen) 착장이 화제다.
부산시 우동 영화의 전당에서 17일 열렸던 ‘제30회 부산국제영화제(BIFF)’ 개막식에서 손예진이 대중의 주목을 받았다. 그는 맥퀸 Pre-AW25의 더블 새틴 이브닝 드레스를 착용해 우아한 레드카펫 룩을 완성했다.
손예진은 조각 같은 드레이핑과 스윗하트 네크라인이 포인트인 페일 핑크 컬러 더블 새틴 소재의 이브닝 드레스로 완벽한 레드카펫 룩을 선보였다. 개막작으로 선정된 박찬욱 감독의 화제작 ‘어쩔수가없다’는 박찬욱 감독의 12번째 장편 영화로 이병헌, 손예진, 박희순 등이 주연으로 나선다. 이미 제82회 베니스 국제 영화제 경쟁 부문에 초청됐고 최근에는 제50회 토론토 국제 영화제에서 국제관객상을 받기도 했다.
맥퀸은 셀럽들의 공식 석상 룩으로 많은 사랑을 받고 있다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
부산시 우동 영화의 전당에서 17일 열렸던 ‘제30회 부산국제영화제(BIFF)’ 개막식에서 손예진이 대중의 주목을 받았다. 그는 맥퀸 Pre-AW25의 더블 새틴 이브닝 드레스를 착용해 우아한 레드카펫 룩을 완성했다.
손예진은 조각 같은 드레이핑과 스윗하트 네크라인이 포인트인 페일 핑크 컬러 더블 새틴 소재의 이브닝 드레스로 완벽한 레드카펫 룩을 선보였다. 개막작으로 선정된 박찬욱 감독의 화제작 ‘어쩔수가없다’는 박찬욱 감독의 12번째 장편 영화로 이병헌, 손예진, 박희순 등이 주연으로 나선다. 이미 제82회 베니스 국제 영화제 경쟁 부문에 초청됐고 최근에는 제50회 토론토 국제 영화제에서 국제관객상을 받기도 했다.
맥퀸은 셀럽들의 공식 석상 룩으로 많은 사랑을 받고 있다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT