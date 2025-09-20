조세호, 결국 공개 사과했다…"흉한 꼴 보여드릴 거 같아" ('도라이버')

/ 사진=텐아시아DB

매주 일요일 오후 5시 공개되는 넷플릭스 예능 '도라이버:잃어버린 핸들을 찾아서'는 상위 99%의 인재들이 나사 없이 조립하는 인생의 희로애락을 담은 프로그램. 홍진경과 김숙 두 누나와 조세호, 주우재, 우영으로 이루어진 동생 라인의 다채로운 케미와 캐릭터들로 탄탄한 팬층을 형성하고 있다.

21일 공개되는 15회는 ‘토크의 신을 뽑아라’가 펼쳐지는 가운데 조세호는 자신의 2세 계획을 직접 밝힌다. 주우재가 “나는 용돈을 주려고 준비하고 있어. 조세호 2세는 언제쯤 만날 수 있나?”라고 묻자 조세호는 “둘만의 시간이 행복하고 신나서 좀 이기적일수도 있지만 이 시간을 아기에게 뺏기면 안 될 거 같다. 아내가 좋은 엄마일 것 같은데, 내가 좋은 아빠가 될 자신이 솔직히 없어서 헌신할 수 있을 때 2세를 준비하고 싶다”고 말한다.

조세호가 화장실을 찾다가 만난 이름 모를 시민에게 공식 사과를 발표한다고 해서 관심을 집중시킨다. 그날의 피치 못할 긴급 상황을 리얼하게 재현한 조세호는 끝내 사과 영상을 남긴다. 조세호는 “선생님 그날 아침에 제가 본의 아니게 더 흉한 꼴을 보여드릴 거 같아서 저도 모르게 그랬습니다. 사과드립니다”라고 공식 사과를 발표해 과연 그날의 사건은 무엇일지 관심을 모은다.



태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

조세호가 이름 모를 시민에게 공개 사과한다.