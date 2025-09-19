'167cm 43kg' 설인아, 예상치 못한 소식 알렸다…복싱 대회 결승전인데, 멤버들 모두 '충격' ('무소단2')

키 167cm에 체급을 위해 53kg까지 감량한 설인아가 결승전에서 예상치 못한 일이 벌어진다.19일 방송되는 tvN 예능 ‘무쇠소녀단2’ 11회에서는 첫 복싱대회에서 전원 결승 진출이라는 의미 있는 성과를 낸 유이, 금새록, 박주현, 설인아가 메달의 색깔이 가려질 대망의 결승전을 치른다.결승전은 설인아, 박주현, 유이, 금새록 순으로 치러지는 가운데 무쇠소녀단의 첫 주자인 설인아는 김지훈 코치와 몸을 풀며 본격적인 경기를 준비한다. 긴장이 역력했던 설인아는 “할 수 있어. 재가 돼서 나오자”라며 다 쏟아붓고 나오겠다는 각오와 함께 링 위에 오른다.그러나 예상치 못한 일이 벌어져 무쇠소녀단이 충격에 빠진다. 금새록은 놀란 나머지 자리에서 벌떡 일어나 그대로 굳어버렸고, 유이는 차마 쳐다보지 못한 채 고개를 떨궜다는 후문이다. 박주현은 애써 눈물을 참았다고 해 현장에서 무슨 일이 벌어진 것일지 관심이 쏠리고 있다.박주현은 경기 전, 상대의 기선을 제압하기 위한 비장의 무기인 아이라인으로 강렬함을 더한다. 상대 선수가 복싱 경력 4년의 베테랑임에도 박주현은 밀리지 않겠다는 기세의 눈빛으로 링에 오른다고 해 실전에 강한 ‘광기 복서’의 활약이 기대된다.유이는 예선에서 상대가 계체량 실격하며 부전승으로 결승에 올라 인생 첫 복싱 경기가 결승전인 상황. 잠도 제대로 못 자고 핸드랩을 감으면서도 손을 덜덜 떨 만큼 역대급 긴장감을 드러낸 유이가 어떤 결과를 얻을지 주목된다.유이, 금새록, 박주현, 설인아의 결승전은 이날 오후 8시 40분 방송되는 ‘무쇠소녀단2’에서 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr