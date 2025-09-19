사진제공=KBS 2TV
배우 박용우(54)가 드라마 '은수 좋은 날'에서 마약수사팀 형사 장태구 역을 맡았다.

오는 20일 방송되는 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '은수 좋은 날'은 가족을 지키고 싶은 학부모 강은수(이영애 분)와 두 얼굴의 선생 이경(김영광 분)이 우연히 얻은 마약 가방으로 벌이는 위험 처절한 동업 일지를 그린 작품이다.

극 중 박용우는 광남경찰서 마약수사팀 팀장 장태구로 분한다. 뛰어난 육감과 무자비한 성격을 가진 그는 마약 밀매 조직 팬텀과 그들의 마약 가방을 추적하며 팽팽한 긴장감을 자아낸다고. 또 화려한 액션을 완벽 소화할 뿐만 아니라 예리한 눈빛과 묵직한 목소리로 은수, 이경과의 고도의 심리전을 그려낼 예정이다.
박용우는 그간 MBC '트레이서', OCN '프리스트' SBS '제중원', KBS 1TV '무인시대' 등에 출연하며 대중의 사랑을 받았다. 그뿐만 아니라 특별 출연한 영화 '헤어질 결심', '노량: 죽음의 바다'에서도 짧은 등장이지만 강렬한 인상을 남겼다.

최근 그는 LG유플러스 STUDIO X+U의 미드폼 드라마 '메스를 든 사냥꾼'에서 정체를 숨긴 사이코패스 연쇄살인마 윤조균 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

'은수 좋은 날'은 20일 오후 9시 20분에 첫 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

