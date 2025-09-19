장민호/ 사진=텐아시아 DB

가수 장민호가 자신만의 색깔을 듬뿍 담은 앨범으로 돌아온다.18일 소속사 호엔터테인먼트는 공식 SNS와 팬카페를 통해 "장민호가 오는 10월 14일 새 미니앨범 'Analog vol.1(아날로그 볼륨 1)'을 발매한다"라고 밝혔다.이와 함께 공개된 컴백 포스터에는 앨범명인 'Analog vol.1'을 비롯해 캠코더, 꽃다발 등 추억과 향수를 자극하는 감성적인 이미지로 시선을 사로잡고 있다. 빈티지하고 레트로한 폰트 역시 타이틀곡과 어떤 연관성이 있을지 궁금증이 더해진다.'Analog vol.1'는 지난해 11월 미니앨범 '에세이 ep.3' 이후 약 11개월 만에 발표하는 장민호의 신보다. 이번 앨범에는 1970~80년대의 대중가요를 장민호만의 색깔로 재해석한 곡들이 수록될 예정이며, 장민호는 오랜 시간 사랑받아온 명곡에 새로운 생명을 불어넣어 듣는 이들에게 색다른 매력을 선보인다.장민호는 지난 4월 단독 콘서트 '호시절(好時節) : 시간여행' 서울 앙코르 콘서트를 끝으로 전국투어를 성공적으로 마무리했고, 다양한 페스티벌 무대에 오르며 팬들과 만났다. 또 '트롯뮤직어워즈 2025'에서 10대 가수상을 수상하는 등 존재감을 입증하고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr