사진 = '김종국 GYM JONG KOOK' 유튜브 채널 캡처

김영광이 데뷔 일화 부터 식단 관리에 대한 것을 모두 공개했다.김종국의 자체 콘텐츠 '김종국 GYM JONG KOOK' 유튜브 채널에서는 '여전히 탐나는 배우 동생... (Feat. 김영광, 마선호)'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 김영광이 김종국 앞에서 하체 운동을 하며 드라마 '은수좋은날'에 출연한다고 홍보했다. '은수좋은날'은 이영애가 출연하는 드라마로 가족을 지키고 싶은 학부모와 두 얼굴의 선생이 우연히 얻은 마약 가방으로 벌이는 위험 처절한 동업 일지를 그린 작품이다.김종국은 김영광에게 "배우를 하고 나서 연극영화과를 간거냐"고 물었다. 김영광은 "모델을 하고 배우를 준비하는 중에 연극영화과를 가야겠다 결심을 한거다"고 알렸다. 김종국은 "그러니까 아주 어릴 때 부터 배우를 해야겠다는 건 아니었냐"고 했다. 그러자 김영광은 "사실 꿈이 모델도 아니었고 저는 만화책방이랑 DVD 방을 하고 싶었다"고 알렸다.김영광은 "헌책방 이런 데 가서 만화책도 사서 모아보고 아르바이트를 계속 했다"며 "그러다가 모델로 캐스팅을 당한거다"고 했다. 김종국은 "그럼 원래 좋아했던 건 책 보고 만화책 좋아하고 영화 좋아하면 무슨 만화를 좋아했냐"고 물었다. 김영광은 복싱 만화를 언급했고 이에 김종국은 신난 얼굴로 만화 이야기를 했다.그런가하면 김종국은 김영광에게 좋아하는 음식이 뭐냐고 했다. 김영광은 "고기류를 좋아하고 채소를 잘 안 먹는다"며 "그리고 기분에 따라 음식을 잘 안 먹는다"고 했다. 아예 음식을 안 먹는 날도 있다던 김영광은 "뭔가 속도 아침 부터 되게 안 좋고 뭘 먹으면 무거워 진다"고 했다.김영광은 모델 활동 시 체중관리에 대한 질문에 "저는 어렸을 때 부터 말랐어서 운동을 하면 다른 것 보다 먹는 게 중요하니까 그랬다"고 했다. 또 키 크기 위해서 뭘 많이 먹었냐는 말에 김영광은 우유라고 밝혀 눈길을 끌었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr