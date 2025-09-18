신지, 신혼집 드레스룸·PC방 최초 공개 "♥문원 위해 한층 내줬다"

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '어떠신지' 캡처

혼성그룹 코요태 신지가 예비신랑 문원과의 신혼집을 최초 공개했다.17일 신지의 채널 '어떠신지'에서는 "신혼집에 노래방이 있다고? 코요태 신지의 전원주택 최초공개"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 신지는 "신혼집 공개는 처음이라 떨린다"며 단독주택을 선택한 이유와 집 구조를 소개했다. 그는 "조용하고 자연 친화적인 곳에서 살고 싶었다. 집은 크지 않지만 전원생활이 가능하고 기운이 좋아 선택했다"고 밝혔다.이어 신지는 1층 첫 번째 공간을 소개하며 "여기는 예비신랑 드레스룸이다"며 깔끔하게 정리된 옷방을 공개했다. 행거와 정리정돈까지 전문가들의 도움을 받았다고.제작진이 "화장실은 몇 개냐"고 묻자 신지는 "4개다"고 답해 놀라움을 안겼다. 또한 신지는 옷과 가방이 가득 찬 자신의 드레스룸을 공개하며 "귀중품이 많이 없다. 금고가 들어오면 넣어두려고 한다"고 말했다.3층으로 소개하며 신지는 "예비 신랑이 컴퓨터 방이 필요하다고 했다. 그래서 3층을 내줬다"며 큰 책상과 컴퓨터, 의자, 녹음 장비까지 갖춘 PC 방 같은 분위기의 넓은 방을 공개했다.또한 "3층이 앞뒤로 테라스가 넓다. 어떻게 활용해야 할지 고민이다"며 새집을 곳곳이 소개해 눈길을 끌었다.한편, 신지는 지난달 7세 연하의 가수 문원과 내년 상반기 결혼 소식을 발표해 많은 축하를 받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr