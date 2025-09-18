'싱글맘' 박은혜, 화가 남편과 이혼했다…20대 딸 병원서 청소부 알바 신세 ('마리와')

사진제공=KBS

배우 박은혜가 러블리한 매력으로 안방극장을 접수한다.오는 10월 첫 방송되는 KBS1 새 일일드라마 ‘마리와 별난 아빠들’은 피보다 진하고, 정자보다 끈질긴 별난 가족의 탄생을 그린 드라마다.박은혜는 ‘마리와 별난 아빠들’에서 강마리(하승리 분)의 엄마이자 못 말리는 스캔들 메이커 주시라로 분한다. 이성적인 딸 마리와 달리 감정적이고 즉흥적인 그녀는 집안의 사고뭉치 역할을 톡톡히 한다. 가족들과 투닥거리며 살아오던 어느 날, 마리가 어렸을 때 이혼한 전 남편인 화가 강민보(황동주 분)가 한국으로 돌아오면서 안 그래도 먹구름이 끼었던 시라의 인생에 폭풍우가 몰아치기 시작한다.18일 공개된 스틸 속 박은혜는 20대 후반의 딸을 둔 엄마라고는 믿을 수 없는 동안 미모를 자랑하고 있다. 딸 마리(하승리 분)가 일하는 병원에서 청소부 아르바이트를 하는 그녀는 어쩐 일인지 화가 잔뜩 난 표정을 짓고 있어 눈길을 끈다.박은혜는 따뜻하면서도 인간미 넘치는 연기로 못 말리는 말괄량이이자 언제나 사랑을 꿈꾸는 시라 캐릭터에 생동감을 불어넣을 예정이다. 딸에 대한 사랑만은 누구에게도 뒤지지 않는 그녀는 오랫동안 숨겨온 비밀이 밝혀지면서 사건의 중심에 서게 된다. 박은혜가 이런 시라의 갈등과 감정의 진폭을 어떻게 밀도 있게 구현해 낼지 기대가 모인다.‘마리와 별난 아빠들’ 제작진은 “박은혜 배우는 캐릭터의 변화 무쌍한 감정 기복과 다혈질의 성격으로 진폭이 큰 연기를 보여주는것에 재미와 열정을 다하고 있다”라면서 “드라마에서 보여줄 엄마이면서도 한 여자인 시라가 펼칠 행보와 바람 잘 날 없는 인생에 많은 관심 부탁드린다”라고 전했다.‘마리와 별난 아빠들’은 ‘대운을 잡아라’ 후속으로 오는 10월 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr