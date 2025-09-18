한석규, 제대로 터졌다…2연타석 흥행 성공으로 '이름값' 제대로 [TEN스타필드]

《김세아의 세심》

배우 한석규가 저력을 또 한 번 입증하고 있다. 새 드라마 '신사장 프로젝트'가 첫 주부터 시청률 상승세를 타며 전작 '이토록 친밀한 배신자'에 이어 또 한 번 흥행에 대한 기대감을 높인다.지난 15일 첫 방송된 tvN 월화드라마 '신사장 프로젝트'는 5.9%(닐슨코리아 전국 기준) 시청률로 순조롭게 출발했다. 2회 방송에서는 7.4%를 기록하면서 단 2회 만에 자체 최고 시청률을 경신했다. 앞서 tvN 월화드라마 '첫 사랑을 위하여'가 3~4%대의 시청률을 기록했던 것을 감안하면, 약 두 배에 가까이 오른 것이다.최근 주말 드라마에 비해 상대적으로 시청률과 화제성 면에서 부진했던 월화극인 만큼 이번 성과에는 한석규 개인의 흡인력이 크게 기여했다는 평가가 뒤따른다. 방송계 관계자 역시 "월화극 전반적으로 힘이 빠진 상황에서 초반부터 이렇게 반응이 오는 건 이례적"이라며 "한석규 효과가 뚜렷하다"고 설명했다.방송 이후 온라인 커뮤니티에서도 뜨거운 반응이 쏟아졌다. 특히 극 중 한석규가 선보이는 통쾌하고 시원한 협상 장면들은 시청자들에게 답답한 현실을 날려버리는 듯한 짜릿한 대리 만족감을 줘 시청률을 견인했다는 반응이 이어졌다. 한석규의 대표작이자 인생 캐릭터로 손꼽히는 '낭만닥터 김사부' 시리즈가 떠오른다는 이들도 적지 않았다.한석규는 지난해 MBC 드라마 '이토록 친밀한 배신자'를 통해 연기 대상을 받았다. 올해에는 신작으로 연타석 흥행을 기록할 조짐을 보여 '이름값'을 제대로 하고 있다는 평가가 나온다.아직 극 초반인 만큼 섣부른 판단은 경계해야 한다는 목소리도 있다. 인물 간 갈등 구조와 주요 사건이 본격적으로 전개되지 않은 만큼, 시청률이 계속 오를지는 지켜봐야 한다는 것이다. '낭만닥터 김사부' 시리즈부터 '이토록 친밀한 배신자', 그리고 이번 '신사장 프로젝트'까지. 매 작품 이름값을 증명해낸 한석규가 또 한 번 시청자들을 사로잡을 수 있을지 주목된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr