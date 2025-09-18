사진=텐아시아DB

사진=Mnet

Mnet ‘보이즈 2 플래닛’이 파이널 미션에 돌입한다. 앞선 회차에서 제로베이스원 장하오, 성한빈, 박건욱이 스페셜 마스터로 출연한 데 이어, 파이널을 앞둔 이번 방송에는 워너원 출신 하성운과 이대휘가 지원 사격에 나선다.오늘(18일) 밤 9시 20분 방송되는 ‘보이즈 2 플래닛’(BOYS II PLANET, 연출 김신영, 정우영, 고정경) 10회에는 백호에 이어 워너원 출신 아티스트 하성운과 이대휘가 여섯 번째 플래닛 마스터로 출격한다. 두 사람은 최종 파이널에 진출한 16인을 만나 파이널 미션을 직접 전달하며 현장의 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다. 파이널 무대는 다음 주 생방송으로 전 세계 스타 크리에이터들에게 공개된다.파이널에서는 폭발적인 에너지와 청춘의 설렘을 담은 상반된 매력의 신곡 무대를 펼치게 된다. 앞서 파이널 미션의 신곡 'Brat Attitude'과 'Never Been 2 Heaven'의 일부가 최초 공개돼 기대를 모으고 있는 상황. 두 곡 모두 세븐틴, NCT DREAM, ITZY, 투모로우바이투게더, Kep1er 등 글로벌 K-POP 히트곡을 만들어낸 정상급 프로듀서들이 파이널 곡 작업에 참여해 완성도를 높였다.'Never Been 2 Heaven‘은 전 세계를 강타하고 있는 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters)’ 속 보이그룹 사자보이즈 멤버 ‘Abby’로 활약한 넥웨이브(Neckwav)가 'Never Been 2 Heaven'의 보컬 디렉터로 참여해 기대감을 더한다.여기에 서바이벌 경험이 있는 하성운과 이대휘가 파이널을 앞둔 참가자들에게 어떤 조언을 건넸을지, 파이널 미션 전달 과정에도 관심이 쏠린다. 또한 16인의 참가자들이 어떤 곡을 선택할지, 최종 팀 구성에도 궁금증이 쏠리고 있다. 방송 종료 후에는 전 세계 스타 크리에이터들이 참여하는 ‘파이널 킬링 파트 선발 미션’이 진행될 예정이다. 마지막 무대는 오는 25일(목) 파주 스튜디오에서 펼쳐지는 생방송에서 확인할 수 있다.오늘(18일) 밤 9시 20분 방송되는 ‘보이즈 2 플래닛’ 10회에서는 파이널 라운드에 진출한 16인을 공개하는 3차 생존자 발표식과 함께 파이널 미션이 베일을 벗는다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr