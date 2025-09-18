텐아시아 DB

MBC ‘나 혼자 산다’

MBC ‘나 혼자 산다’에서 이주승과 어머니, 반려견 코코, 그리고 형과 형수님까지 한자리에 모인 ‘주승 패밀리’의 모습이 공개된다. 특히 새 식구가 된 ‘베트남인 형수님’과 ‘도련님’ 이주승의 만남에 기대가 모인다.오는 19일 방송되는 MBC ‘나 혼자 산다’에서는 ‘도련님’이 된 이주승의 모습이 공개된다.지난해 형과 형수님의 결혼식을 위해 직접 예식장 투어에 나섰던 이주승은 약 2주 전 형과 형수님이 결혼식을 올린 소식을 알린다. 그는 “제가 공을 많이 들인 결혼식이어서 긴장을 많이 했다”라며 결혼식 비하인드를 공개한다.공개된 사진 속에는 본가에 모인 이주승과 가족의 모습이 담겨있다. 주승 패밀리의 새 식구과 된 ‘베트남인 형수님’은 가족들과 결혼식 후 근황을 나눈다.이주승은 형수님과 어머니를 위한 외출을 준비한다. 목적지로 향하던 중 이주승은 “형이 잘해줘요?”라며 형과 형수님의 신혼생활을 궁금해 하는데 형수님의 솔직한 대답에 이주승과 어머니는 웃음을 터뜨린다.그런가 하면 이주승의 어머니와 형수님이 시밀러룩을 뽐내는 모습도 포착됐다. 앞서가던 이주승은 “두 분이 뭔가 맞추셨네?”라며 다정한 두 사람의 모습을 보고 흐뭇한 미소를 짓는다.한편 ‘도련님’ 이주승과 ‘베트남인 형수님’의 만남은 오는 19일 밤 11시 10분에 방송되는 ‘나 혼자 산다’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr