미스터 강에게 화가 난 23기 옥순의 뒷모습에 미스터 나는 "지금 화나서 (방으로) 들어갔다. 빨리 따라가서 얘기 좀 해"라고 조언한다. 하지만 미스터 강은 "아닌 것 같은데? 좀 이따가 하겠다"라며 계속 자리를 지킨다.



'나솔사계'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.



정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 23기 옥순이 미스터 강에게 분노를 터뜨렸다.18일 방송되는 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 미스터 강과 23기 옥순의 아슬아슬한 핑크빛 기류가 공개된다.이날 미스터 강은 충분한 휴식을 취했음에도 방 안에서 나오지 않는다. 미스터 나는 누워있는 미스터 강에게 "애타게 기다리는 사람(23기 옥순)이 있는데 혼자 방에 처박혀 있을 거야?"라고 조언한다. 그러나 미스터 강은 "날 기다리고 있는지 모르니까"라며 태연한 모습을 보인다.잠시 후 23기 옥순의 목소리가 들리자 방 밖으로 나온 미스터 강은 어리바리한 모습을 보인다. 23기 옥순은 미스터 강을 향해 "이분은 바보다. 그리고 진짜 밝다"고 의미심장하게 말한다. 11기 영숙은 23기 옥순에게 "지금 마음속에 (관심남이) 몇 명이 있으시냐?"고 묻는다. 23기 옥순은 "2명이라고 계속 말했다"고 답한다. 그러자 미스터 강은 "난 그 2명이 누군지도 몰라"라며 해맑게 웃는다.이에 23기 옥순은 황당해하면서 "그러면 내 말을 아예 안 들은 거지?"라고 미스터 강에게 일침을 날린다. 11기 영숙은 "부부싸움 하는 거구나~"라며 장난스레 말하지만 23기 옥순은 "사람 이야기를 정말 안 듣네"라며 방문을 쾅 닫고 들어가 버린다.