배우 고현정이 출연하는 드라마 '사마귀: 살인자의 외출'이 2회 연속 자체 최고 시청률을 기록했다. 앞서 고현정은 제작비 부족으로 출연료를 자진 삭감했다.SBS 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'(이하 '사마귀')이 매회 상상을 뛰어넘는 전개와 강력한 임팩트로 안방극장을 쥐락펴락하고 있다. 이에 닐슨코리아 전국 기준 2회 연속 자체 최고 시청률 기록 경신, 넷플릭스 국내 1위(9/8~9/14), 글로벌 6위(비영어권, 9/8~9/14), 7개국 TOP10(9/8~9/14)를 기록했다.'사마귀'는 잔혹한 연쇄살인마 사마귀가 잡힌 지 23년이 지나 모방범죄가 발생하고, 이 사건 해결을 위해 한 형사가 평생 증오한 사마귀인 엄마와 예상 못 한 공조수사를 펼치며 벌어지는 고밀도 범죄 스릴러다. '사마귀'는 현재 4회까지 방송되며 반환점을 돌았다.23년 만에 발생한 모방살인 사건을 해결하기 위해 사마귀 정이신(고현정 분)과 그녀의 형사 아들 차수열(장동윤 분)이 재회했다. 차수열은 정이신이 발견한 몇 가지 실마리를 단서로 모방살인 범인을 쫓고 있지만, 범인은 보란 듯이 계속해서 살인을 저지르며 경찰을 도발하고 있다. 이 과정에서 첫 번째 유력 용의자로 떠오른 서구완(이태구 분)은 뺑소니 차량에 치어 사망했다.서구완과 별개로 새롭게 떠오른 유력 용의자는 과거 정이신, 차수열 모자의 이웃 박민재(이창민 분)다. 어린 시절 아버지로부터 엄청난 학대를 경험한 박민재는 정이신을 자신의 구원자로 여기며 살아왔다. 뿐만 아니라 차수열의 곁을 맴돌고, 자신의 공간에 모든 사마귀 살인사건 현장을 그대로 재현한 모형까지 갖고 있었다. 박민재를 향한 차수열의 의심도 한껏 높아진 상황이다.이런 가운데 '사마귀' 제작진은 "이번 주 방송되는 5회, 6회에서 드디어 사마귀 모방살인 범인의 윤곽이 드러난다"고 강력 스포를 전했다. 이어 "정이신, 차수열은 물론 연쇄살인 수사팀 전원과 차수열의 아내인 이정연(김보라 분)까지 사건에 휘말리며 스토리 중앙으로 뛰어들게 될 것이다. 과연 어떤 반전이 여러분을 찾아갈지, 많은 관심과 기대 부탁드린다"고 말했다.'사마귀'는 매주 금요일 오후 9시 50분, 토요일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr