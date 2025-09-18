사진=텐아시아DB

사진=Mnet

사진=Mnet

오늘(18일) 방송되는 Mnet '엠카운트다운'은 신곡 무대 최초 공개부터 스페셜 스테이지까지 이어지는 황금 라인업으로 팬들을 찾는다. 앞서 2023년 9월부터 MC로 활약해온 제로베이스원 성한빈은 지난 4일 보이넥스트도어 명재현과 함께 프로그램에서 하차했다.장우영은 신보 타이틀곡 'Think Too Much (Feat. 다민이 (DAMINI))'를 음악방송 최초로 '엠카운트다운' 무대에 올린다. 세련된 펑키 사운드가 인상적인 이번 타이틀곡으로, 솔로 컴백 신호탄을 제대로 쏘아 올릴 장우영의 무대에 이목이 쏠린다.우기 (YUQI)의 홀로서기 무대도 펼쳐진다. 데뷔 이후 처음으로 솔로 싱글을 선보인 우기는 타이틀곡 'M.O.' 무대를 음악방송 최초 공개한다. 과감하고 자신만만한 태도와 우기 만의 새로운 접근법으로 완성할 이번 콘셉트에 이목이 쏠린다.임영웅은 음악방송 최초로 '답장을 보낸지' 무대를 공개하며 팬들의 마음을 사로잡을 예정이다. 정규 2집 'IM HERO 2' 타이틀곡 '순간을 영원처럼'으로 존재감을 빛낸 임영웅은 이번 수록곡 무대를 통해 또 다른 감동을 선사할 예정이다.LUN8(루네이트)와 BADVILLAIN (배드빌런)도 이번주 '엠카운트다운'에서 컴백 무대를 선보인다. 루네이트는 타이틀곡 'Lost'를 통해 한층 깊어진 감정선을 드러낼 예정이며, 배드빌런은 신곡 'THRILLER'의 퍼포먼스로 대중을 사로잡을 예정. '제멋대로 찬란하게'로 정식 데뷔에 나서는 IDID (아이딧)도 오늘 '엠카운트다운'에서 만나볼 수 있다.스페셜 스테이지도 준비된다. Mnet '보이즈 2 플래닛'(BOYS ll PLANET) 세미파이널 미션인 '데뷔 콘셉트 배틀'에서 1위를 차지하며 '엠카운트다운' 출연 베네핏을 얻은 'Love Is' 팀이 출격하는 것. '엠카운트다운' 무대 위에 재현될 'Chains' 무대의 감동이 또 한 번 깊은 여운을 선사할 것으로 기대된다.이번 주 스페셜 MC로는 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT) 우찬, 영서가 호흡을 맞춘다. 무대 위가 아닌 MC석에서 보여줄 두 사람의 새로운 매력과 색다른 케미스트리에 벌써 이목이 쏠린다.다채로운 무대와 아티스트들의 새로운 매력을 만날 수 있는 Mnet '엠카운트다운'은 오늘(18일) 오후 6시에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr