'65억 후원' 션도 감탄했다…엑소 수호, 1억 이상 고액 기부 "첫 정산금부터, 부모님 영향" ('션과')

사진=유튜브 채널 '션과 함께'

그룹 엑소의 리더 수호가 기부를 시작하게 된 배경을 밝혔다.17일 유튜브 채널 '션과 함께'에는 '러닝만 잘하는 줄 알았는데, 알고 보니 기부를 잘했던 아이돌'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 게스트로 나선 엑소 리더 수호는 션과 함께 러닝을 즐겼다. 앞서 션은 지금까지 기부금만 65억 원을 넘긴 것으로 알려진 바 있다.6km를 함께 달린 뒤 잠시 휴식을 취하던 중 션이 수호에게 "살아오면서 이거 하나는 잘했다고 생각하는 게 있냐"고 묻자, 수호는 "가수하길 잘했다는 생각을 많이 한다. 연기하기도 잘했고, 이 직업 자체가 좋다"며 "마찬가지로 제가 좀 기부를 하다 보니까 '아너 소사이어티' 멤버로 돼서 (뿌듯하다)"라고 답했다.1억 원 이상의 고액 기부자만 가입할 수 있는 '아너 소사이어티'에 대해 션은 "쉽게 될 수 있는 게 아니"라며 수호를 칭찬했다. 이에 수호는 "기부금이 쌓여서 1억 이상인 거다. 한 번에는 아니다"라고 덧붙였다.기부를 시작한 계기를 묻는 말에 수호는 "부모님 영향"이라고 설명했다. 그는 "처음 데뷔하고 나서 첫해인가 두 번째 해부터 기부를 시작했다"며 "처음엔 당연히 정산금이 많지 않았는데, 부모님이 '네가 태어나서 처음으로 번 돈인데 베풀었으면 좋겠다'고 하시더라"라고 회상했다.수호는 "같이 해외여행 갈까?' 했을 때도 '아니, 이 돈으로 차라리 좋은 데 써라'라고 하셨다"라며 부모님과의 일화를 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr