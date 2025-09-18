"아내 사망 보험금으로 놀면 돼" 19살차 남편, 충격 폭언…친자 검사 요구까지 ('이숙캠')

사진제공=JTBC

15기 두 번째 부부의 가사조사가 공개된다.18일 방송되는 JTBC 예능 ‘이혼숙려캠프’에서는 무려 19살의 나이 차이와 국경을 뛰어넘은 15기 두 번째 부부의 사연이 공개된다.이날 가사조사에서는 두 사람이 처음 만나게 된 파란만장한 연애 스토리가 펼쳐지며 주변의 놀라움을 자아낸다. 그러나 행복도 잠시, 폭력적으로 돌변한 남편의 모습이 공개되며 문제점이 드러나기 시작한다.가사조사 영상에서 남편은 ‘나는 아내 죽으면 사망보험금으로 놀면서 애 키우면 된다’ 등 입에 담기 힘든 폭언과 아내를 향한 폭력성을 드러낸다. 또 아내를 의심하며 딸에게 친자 검사를 요구한 사실까지 밝혀져 보는 이들에게 충격을 안긴다.이어 부부 갈등의 가장 큰 원인이 된 남편의 전혼 자녀 결혼식 참석을 둔 부부의 갈등이 그려진다. 남편이 아내를 밀치며 몸싸움하는 모습까지 보여 모두를 충격에 빠트린다.남편 측 영상에서 공개된 아내의 폭력성과 막말에 상황이 반전된다. 아내는 홈캠을 통해 남편을 24시간 감시함은 물론, 부녀 사이까지 통제하려는 모습을 보인다. 부녀 사이를 멀어지게 만든 아내의 모습에 진태현은 “곁에 있는 사람과의 도리부터 실천하라”며 진심 어린 조언을 건넨다.돌이킬 수 없는 갈등으로 고통받는 15기 두 번째 부부의 자세한 사연은 이날 오후 10시 30분 방송되는 ‘이혼숙려캠프’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr