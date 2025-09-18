사진=박주현 SNS

배우 박주현이 자신의 행동에 의문을 드러냈다.박주현은 18일 자신의 인스타그램 스토리에 "저 머리를 하고... 무슨 얘기를 저렇게 했을까..."라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 사진 속에는 박주현이 한 음식점에서 두 남성에게 무언가를 열정적으로 이야기하고 있는 모습. 특히 박주현은 꾸밈없이 되려 이마를 훤히 보이며 정수리 부분에 머리를 동그랗게 말아 편한 사람들과의 만남이라는 것을 짐작케 했다.앞서 박주현은 지난해 12월, 그룹 위너 멤버 송민호와 열애설에 휩싸였다. 당시 한 매체는 두 사람이 2022년 넷플릭스 영화 '서울대작전' 출연으로 인연을 맺고 최근까지 만남을 이어오고 있다고 보도했다. 실제로 송민호는 박주현이 2022년 MBC 드라마 '금혼령, 조선 혼인 금지령' 촬영에 한창일 때 커피차를 보내며 공개적으로 응원했었다.송민호는 사회복무 기간 동안 근무지 이탈 및 출근을 하지 않는 등 '부실 근무 논란'에 휩싸였던 인물이다. 송민호는 사실을 일부 인정하고 현재 자숙 중에 있으며 최근 진행된 위너의 콘서트에도 등장하지 않았다.한편 박주현은 이달 연극 '셰익스피어 인 러브' 공연을 성공적으로 마쳐 현재 차기작을 검토 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr