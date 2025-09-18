사진=로제 '아파트' MV 갈무리

그룹 블랙핑크 로제가 미국 팝스타 브루노 마스와 협업한 히트곡 '아파트(APT.)'로 20억뷰를 돌파했다.18일 유튜브에 따르면 '아파트' 뮤직비디오는 이날 오전 7시 기준 조회수 20억 건을 돌파했다. 지난해 10월 18일 공개된 지 약 335일 만으로, K팝 뮤직비디오 가운데 최단 기간 20억뷰를 달성한 신기록이다.올해 1월 31일 10억뷰를 넘은 뒤 불과 7개월 반 만에 10억뷰를 추가하며 폭발적인 인기를 입증했다. 이로써 로제는 블랙핑크 활동곡 '뚜두뚜두'(23억뷰), '킬 디스 러브'(21억뷰)에 이어 솔로곡까지 20억뷰 반열에 올려놓으며 K팝 최초로 그룹과 솔로 모두 20억뷰 이상 뮤직비디오를 보유한 아티스트가 됐다. 로제는 블랙핑크 멤버 중에서도 유일하게 20억뷰 돌파한 솔로곡을 갖게 됐다.현재 K팝에서 20억뷰를 넘어선 뮤직비디오는 로제의 '아파트', 블랙핑크의 두 곡 외에 싸이의 '강남스타일'(57억뷰), 방탄소년단 '다이너마이트' 뿐이다.이 곡은 빌보드와 영국 오피셜 차트를 비롯해 스포티파이, 애플뮤직 등 세계 주요 차트를 휩쓸며 K팝 기록을 경신했다. 또 로제는 지난 9월 초 열린 '2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈'(MTV VMA)에서는 K팝 아티스트 최초로 주요 부문인 '올해의 노래'를 수상하며 글로벌 팝 시장에서의 위상을 다시 한번 증명했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr