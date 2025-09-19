사진=MBC

이선빈, 라미란, 조아람, 김영대가 '메리 킬즈 피플' 후속으로 편성된 '달까지 가자'를 통해 찰떡 호흡을 예고했다. 앞서 지난 12일 종영한 '메리 킬즈 피플'은 최종회 시청률 1.2%로 동시간대 드라마 꼴찌를 기록했으며, MBC는 올해 들어 전체적으로 드라마 흥행 부진을 겪고 있다.19일 금요일 밤 9시 50분 MBC 새 금토 드라마 '달까지 가자'가 첫 방송 된다. '달까지 가자'는 월급만으론 생존할 수 없는 흙수저 세 여자가 코인 투자에 뛰어들며 벌어지는 하이퍼리얼리즘 생존 드라마다. 누구나 꿈꾸는 인생 역전의 판타지를 유쾌하게 풀어내며, 시청자들의 공감 버튼을 제대로 자극할 전망이다.이선빈(정다해 역), 라미란(강은상 역), 조아람(김지송 역), 김영대(함지우 역)까지 대중의 호감도 높은 배우들이 의기투합하며 '믿고 보는 캐스팅'이라는 반응이 이어지고 있다. 여기에 촬영 현장에서 포착된 이들의 케미 역시 남다르다는 전언. 캐릭터와의 높은 싱크로율은 물론, 현장에서 쌓아온 끈끈한 팀워크가 화면 너머로도 생생하게 전해질 예정이다.이선빈은 라미란, 조아람과의 호흡에 대해 "마음 깊숙이 정말 편한 친구가 된 것 같다. 고된 촬영도 서로가 함께 있어 버텨낼 수 있었다. '이런 팀워크를 또 언제 만날 수 있을까?' 싶을 만큼 케미가 최고였다"라며 '달까지 가자' 팀에 대한 강한 애정을 드러냈다.로맨스 호흡을 맞춘 김영대에 관해 이선빈은 "예쁘고 분위기 있는 장면들을 많이 찍었다. 평범하지 않은 에피소드들을 겪으며 쌓인 감정들이 많았는데, 그게 굉장히 신선하고 매력적이었다. 실제로 영대도 함박사와 닮은 독특한 매력이 있어서 촬영하면서도 늘 재미있었다"라고 밝혔다.라미란은 이선빈, 조아람과 함께한 촬영 현장을 떠올리며 "셋이 함께하는 장면이 많다 보니 항상 들썩들썩, 정말 재미있게 촬영했다"고 전했다. 이어 "선빈이랑 아람이가 저랑 놀아주느라 애썼다"라며 웃음을 터뜨려 유쾌한 팀워크를 실감케 했다.조아람은 "지송이라는 캐릭터 자체가 기본적으로 텐션이 높은 인물인데, 평소 저는 텐션이 높지도 않고 소심한 편이라 걱정이 많았다"고 운을 뗐다. 곧이어 "막상 촬영에 들어가 보니 그런 걱정을 할 필요가 없었다. 선빈 언니, 미란 언니가 늘 다정하게 챙겨주시고 편하게 대해주신 덕분에 현장에선 제 텐션도 자연스럽게 '지송이화'가 됐다. 언니들에게 정말 감사하다"라며 두 배우에 대한 마음을 전했다.김영대는 이선빈과의 연기 호흡에 대해 "적극적으로 의견을 나눠주시고, 동시에 제 의견도 존중해주셔서 촬영 전 많은 대화를 나누며 함께 디테일을 만들어갔다"고 밝혔다. 특히 "함박사에게 다해는 외면하고 있던 자신의 결핍을 알게 해준 인물이자, 다시금 꿈을 향해 나아가게 만드는 존재다. 그런 만큼 호감이 점점 깊어지는 감정선을 자연스럽게 표현하려 신경을 많이 썼다"고 이야기했다.현장 분위기에 관해 김영대는 "다해, 은상, 지송 세 분이 촬영 전부터 좋은 호흡을 보여줬고, 그 유쾌한 텐션이 현장에도 고스란히 이어졌다. 촬영장에 가는 길이 늘 기대될 정도로 즐겁게 촬영했다"고 덧붙였다.'달까지 가자'는 오는 19일 밤 9시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr