박나래가 사랑한 그 남자… 日서 훈훈미 폭발

개그우먼 박나래의 최애 아이돌인 에이티즈 최산이 근황을 알렸다.17일 최산은 자신의 계정에 새싹 이모티콘과 함께 여러 자의 사진을 게재했다.에이티즈는 지난 17일 0시 일본 정규 2집 '애쉬스 투 라이트(Ashes to Light)'를 발매했다.'애쉬스 투 라이트'는 에이티즈가 2021년 선보인 정규 1집 '인투 더 에이 투 제트(Into the A to Z) 이후 약 4년 6개월 만에 일본에서 발매하는 정규 앨범이다. 발매 소식부터 전 세계 팬들의 관심을 집중시켰다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr