‘위대한 가이드’가 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’로 돌아온다. 배우 전소민은 2023년 '런닝맨'에서 하차한 바 있다.MBC에브리원 ‘위대한 가이드’는 한국 거주 N년차 대한외국인이 가이드가 되어 모국을 방문하는 여행자들에게 현지인만이 아는 스팟들을 알려주는 여행 리얼리티이다. 2023년 파일럿, 2024년 정규 편성, 2025년 ‘위대한 가이드2’까지 방송될 때마다 시청자들의 큰 사랑을 받았다. 특히 시즌 최초로 가이드가 동행하지 않는 여행을 선보인 ‘위대한 가이드2’는 리얼리티의 재미를 극대화했다는 호평을 모았다.이런 가운데 9월 18일 ‘위대한 가이드’의 다음 시즌을 애타게 기다리는 시청자들에게 반가운 소식이 전해졌다. 2025년 10월 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’가 방송되는 것. ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’를 위해 ‘위대한 가이드2’ 출연진 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진, 전소민, 효정(오마이걸)이 모두 의기투합한 것으로 알려져 더욱 기대를 더한다.그렇다면 왜 ‘위대한 가이드3’가 아닌 ‘위대한 가이드2.5’인 것일까. 이와 관련 제작진은 “‘위대한 가이드2’는 르완다, 아르헨티나, 요르단 등 꼭 가보고 싶지만 쉽게 접할 수 없는 곳에서의 여행을 보여드렸다. ‘위대한 가이드3’ 역시 마찬가지 방향으로 준비 중이다. ‘위대한 가이드3’로 먼 여정을 떠나기 전, 시청자도 쉽게 따라 해볼 수 있는 유쾌한 여행기를 보여드리고 싶어 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’를 기획하게 됐다”라고 밝혔다.‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’에서 또 하나 주목해야 할 것은 ‘위대한 가이드2’에서 여행 메이트였던 김대호와 최다니엘이 직접 여행 가이드로 나서는 점이다. ‘대다난 가이드’라는 부제 역시 여기서 나왔다고. 가이드가 동행하지 않는 우당탕탕 여행을 통해 여행력을 키운 김대호, 최다니엘이 가이드가 되면 어떤 모습을 보여줄지, 어떤 활약을 펼치고 어떤 웃음을 선사할지 주목된다.여기에 ‘위대한 가이드2’ 당시 스튜디오에서 지켜보며 멤버들의 여행을 부러워했던 전소민과 효정이 직접 여행 메이트로 합류한다. 이들이 어떻게 여행을 즐길지, 또 ‘위대한 가이드2’ 스튜디오에서 함께 하며 쌓아온 케미와 티키타카가 실제 여행에서 어떻게 빛날지 또한 중요한 시청포인트가 될 전망이다.박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진, 전소민, 효정. ‘위대한 가이드2’ 멤버들이 그대로 뭉쳐 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’로 돌아온다. 제작진에 따르면 새로운 히든 멤버도 함께할 예정. MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’는 2025년 10월 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr