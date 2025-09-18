사진제공=JTBC

전 야구선수 김태균, 이대형, 나지완이 '최강야구'에 출연하게 된 계기를 밝혔다.오는 22일 방송되는 JTBC 예능'최강야구'는 은퇴한 프로 출신 야구 선수들이 함께 팀을 이뤄 다시 야구에 도전하는 리얼 스포츠 예능 프로그램이다. 김태균, 윤석민, 나지완, 이대형, 권혁 등 역대 KBO 레전드 선수들이 뭉쳐 기대를 모으고 있다.새롭게 태어난 '최강야구'의 첫 방송을 앞두고 김태균, 이대형, 나지완의 서면 인터뷰가 공개됐다. 김태균은 "선수 시절 팬들에게 더 많은 승리를 안겨드리지 못한 아쉬움이 은퇴 후에도 늘 마음속에 남아 있다. 다시 배트를 잡았으니 이번만큼은 꼭 팬들에게 우승을 안겨드리고 싶다"고 말문을 열었다.이대형은 "'최강야구' 제작진이 연락했을 때 '내 인생에서 마지막으로 야구 플레이어로서 활동할 기회겠구나' 싶어서 바로 섭외를 수락했다"고 밝혔다. 그는 "팬분들께 보답하고 싶다. 부상으로 505도루에서 기록이 멈췄는데 40대의 나이에 20대의 도루를 보여주기 위해 열심히 뛰겠다"고 각오를 다졌다.나지완이 '최강야구'에 출연하게 된 계기는 아들이었다. 나지완은 "은퇴할 때 아들이 3살이었다. 아이에게 야구선수인 모습을 보여주고 떳떳한 아빠가 되겠다. 현역 때만큼 퍼포먼스를 보여줄 수는 없겠지만 몇 개월 동안 간절하게 준비했다. 우리 팀원들과 오래오래 야구하고 싶다"고 털어놨다.'최강야구'를 위해 열심히 노력하고 있다는 김태균은 "5년의 공백기가 있었던 만큼 실전 감각을 되찾는 데 주력하고 있다. 절실한 마음으로 준비 중"이라고 밝혔다. 나지완은 "시간이 날 때마다 아들과 훈련을 한다. 해설이 있는 날도 센터에 가서 방망이는 치고 온다"고 말했다. 이대형은 "이제 점점 합이 맞아가고 있고, 한 팀이 되어 가는 단계다. 야구 시즌이 끝나면 훈련에 더욱 몰두할 계획"이라고 전했다.'최강야구'는 22일 오후 10시 30분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr