샤이니 키가 국립 영천 호국원을 찾아 할아버지, 할머니를 향한 그리움과 추억을 전한다.오는 19일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 샤이니 키가 조부모님을 뵙기 위해 국립 영천 호국원을 방문한 모습이 공개된다.키는 쏟아지는 비를 뚫고 국립 영천 호국원에 도착한다. 그는 "6·25 전쟁에 참전하신 할아버지와 할머니가 계신 곳"이라며 이곳을 찾아온 이유를 설명한다. 키는 할아버지와 할머니의 묘비 앞에서 "잘 계셨어요?"라며 다정하게 인사를 건넨다.다행히 비가 잦아들고, 키는 새로 사온 꽃을 놓고 손수 과일을 깎아 그릇에 올린 후 조부모님께 절을 한다. 키는 "맞벌이셨던 부모님을 대신해 할아버지, 할머니께서 돌봐주셨다"라며 한동안 조부모님의 묘비 앞에 앉아 조용히 생각에 잠긴다.키는 "저희 할머니 기일이 제 생일이랑 같은 날"이라고 밝혀 모두를 깜짝 놀라게 한다. 이어 그는 "2~3년 동안은 생일 케이크 보는 것도 싫어했어요"라고 고백하며 돌아가신 할머니를 향한 그리움과 애틋한 마음을 전한다.조금씩 다시 비가 오기 시작하자, 우산을 쓴 키는 "굉장한 우연이었겠지만.."이라며 비 오는 날이면 떠오르는 어릴 적 할머니와의 뭉클한 추억을 공개한다. 어린 '기범이'와 할머니 사이에 과연 어떤 사연이 있었을지 궁금증을 끌어올린다.키가 국가유공자인 할아버지와 할머니를 뵙기 위해 국립 영천 호국원을 찾은 모습은 오는 19일오후 11시 10분에 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr