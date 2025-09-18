사진='나는솔로' 캡처
스타트업 CEO라고 밝힌 '나는 SOLO' 28기 영수가 첫 데이트 선택에서 3표를 받으며 올킬남에 등극했다.

지난 17일 방송된 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO'(이하 '나는 솔로')에서는 28기 솔로녀들이 첫 데이트 선택에 나서는 모습이 그려졌다.

솔로녀들은 자기소개를 마친 뒤 데이트 상대를 골랐다. 영숙, 정숙, 영자는 동시에 영수를 선택했다. 옥순은 진지한 대화를 나눴던 옥순을 선택했다. 영식은 첫인상에 이어 첫 데이트에서도 0표를 받아 고독 정식에 당첨됐다. 영철은 "마음대로 아이를 못 보는 상황이신 것 같아서 그 마음을 헤아려 보고 싶다"는 순자의 선택을 받았다. 정희, 현숙은 광수를 선택했으며 경수는 한 표도 받지 못해 고독 정식의 주인공이 됐다. 경수는 "기분이 처졌다"라며 속상함을 토로했다.
드디어 첫 데이트가 시작된 가운데 상철과 1:1 데이트에 나선 현숙은 "나를 1순위로 둔 게 언제였는지 모르겠다. 지금이 너무 소중하다"라며 설레는 모습을 보였다. 상철은 그런 현숙을 위해 다정히 고기를 구워줬다. 현숙은 "안 먹어도 행복하다"라며 웃어 보였다.

급기야 현숙은 "꽃 파는 플로리스트의 모습이 청순해 보일 수 있지만, 내 안에는 개그 캐릭터가 있다. 방송에서는 끝까지 다 못 보여주겠지만, 오빠한테는 다 보여주고 싶다"라며 상철을 오빠라고 불렀다. 또 그는 "내 끼를 감출 수가 없다. 나한테 호감이 좀 있는 남자라면 내 걸로 만들 수 있다"고 말했다. 데이트 후 상철은 "어제보다 (호감이) 올랐다. 그런데 자녀 있는 분과 맞닥뜨리니까 생각이 많아진다"고 털어놨다.
영숙, 영자, 정숙과 데이트에 나선 영수는 뭐든지 공평하게 하는 데이트 탕평책을 펼쳤다. 영수는 "사치, 허영 없는 분을 원한다. 연상, 연하가 모두 열려 있고 자녀 여부도 상관없다"고 밝혔다. 뭐든 다 가능하다는 그의 말에 영숙은 "영수님의 속마음을 모르겠다"라며 고민에 빠졌다.

정숙은 "너무 공평하게 대해주시니까 재미가 없었다. 호감도가 확 떨어졌다"고 털어놨다. 직후 공개된 예고편에서는 영수가 세 솔로녀와의 1:1 대화에서 열심히 플러팅을 하는 모습이 포착됐다. 또 현숙이 상철의 어깨에 기대서 애교를 부린 후 상철이 보는 앞에서 영수에게 아침 산책을 제안하는 과감한 행보를 보여 모두를 놀라게 했다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

