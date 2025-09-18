사진=추성훈 SNS

전 이종격투기 선수 추성훈이 가수 지드래곤에 감사 인사를 전했다.추성훈은 18일 자신의 인스타그램에 "멋진 디자인을 해주셔서 감사합니다"라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 하나의 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 추성훈이 지드래곤으로부터 한정판 목걸이를 선물 받은 후 즉시 착용한 채 환한 미소를 지어 보이고 있는 모습. 이 같은 게시물에 지드래곤은 '좋아요'를 눌러 화답했으며, 목걸이는 눈부실 정도로 반짝이고 있어 눈길을 끌었다.두 사람은 과거 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 인연을 맺었었다. 해당 방송에서 지드래곤은 추성훈이 지켜보는 가운데 그의 딸 사랑이와 시간을 보내며 놀아주는 삼촌 역할을 했었다. 사랑이 역시 최근 자신의 엄마 아내 야노 시호와 함께 지드래곤과 재회한 사진을 업로드했었다.한편 추성훈은 일본 톱모델 야노 시호와 2009년 결혼해 2011년 10월 딸 사랑 양을 낳았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr