'나는 SOLO' 28기 돌싱녀들이 역대급 스펙을 자랑했다.지난 17일 방송된 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO'('나는 솔로')에서는 28기 솔로녀들이 자기소개를 한 뒤 첫 데이트 선택에 나서는 모습이 그려졌다.28기 솔로녀들은 자기소개 시간에 진솔한 어필을 시작했다. 영숙은 86년생으로 두 남매를 키우고 있는 간호사였다. 그는 "자녀 케어를 위해 나이트 근무를 하고 있다. 현재 아이들과 행복한 상태여서 지금 그대로 좋은 사람과 다시 가정을 이루고 싶다"고 밝혔다. 이어 영숙은 아이유의 '드라마'를 불러 솔로나라 28번지를 눈물바다로 만들었다.정숙은 88년생 회계사라는 반전 스펙을 공개했다. 그는 "나보다 10원이라도 잘 버는 사람을 만나고 싶다. 착하면서 책임감 강한 남자가 이상형이다"라고 말했다. 87년생 수학학원 강사인 순자는 6세 아들의 엄마로 "소송으로 이혼했다. 말괄량이 같은 내 장난을 잘 받아줄 수 있는 유쾌남을 찾는다"고 말했다. 영자는 83년생 피아노 학원 원장으로 온라인 쇼핑몰, 베이킹 숍 등 쓰리잡을 하는 똑순이 면모를 드러냈다.옥순은 91년생으로 순자와 비슷한 직업인 학원 팀장급 강사였다. 7세 딸을 양육 중이라는 옥순은 "결혼 생활 4년 동안 아이 없이 약속을 나간 게 다섯 손가락에 꼽는다"며 눈물을 쏟았다. 이어 그는 "인생에서의 0순위는 딸이고, 그런 상황을 이해해 줄 수 있는 분이면 좋겠다"고 말했다.현숙은 88년생 플로리스트로 "세 남매를 키우고 있으며 부동산 경매도 부업으로 하고 있다. 둘이 있을 땐 애교가 많아져서 앞발 모으고 있는 고양이다"라며 웃어 보였다. 마지막으로 정희는 85년생 치과의사로 "여덟 살 딸을 키우고 있다. 날 좋아해 주는 분보다는 내가 좋아하는 분이 좋다"고 밝힌 뒤 로제의 '아파트'에 맞춰 춤을 췄다.자기소개가 끝난 후 숙소 방으로 돌아간 광수는 어린 나이에도 야무지게 딸을 키운 옥순에게 관심을 보였다. 영호 역시 거주지가 비슷한 옥순에게 호감이 있음을 내비쳤다. 옥순은 솔로녀들과의 대화에서 "자녀가 있는 게 걸리면 아예 시작을 하고 싶지 않다"라며 딸이 최우선임을 강조했다.정희 역시 "자녀가 없으신 분들은 내 마음속에서 다 아웃"이라며 속내를 털어놨다. 그러던 중 영호가 옥순을 불러냈다. 영호는 "관심 있는 남자들 중에 내가 있냐"고 물었다. 옥순은 "오늘 (여자가) 선택하는 게 있으면 영호님을 하려고 했다"고 답했다. 영호는 전남편과 교류가 없다는 옥순의 상황을 확인한 뒤 "아이들을 좋아하고 유아 체육도 했다"라며 자신을 어필했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr